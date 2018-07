Estradas de SP têm lentidão na saída para o feriado

Na pista sul da Rodovia Anchieta, o tráfego é lento do quilômetro 35 ao 55, e na Anchieta Norte, do km 50 ao km 55, por causa do excesso de veículos. Há lentidão também no km 24, antes do pedágio. Na Imigrantes, o tráfego é mais intenso entre os km 62 e 65. Na Cônego Domenico Rangoni, há lentidão sentido Cubatão e Guarujá.

No sentido Rio de Janeiro, a Dutra está lenta entre o km 229 e o 223. Em Guarulhos, na expressa sentido Rio, a lentidão ia do km 224 ao 217.

Quem viaja pela Rodovia Castelo Branco para o interior encontra congestionamento nas proximidades do km 24. Pela Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, o motorista reduz a velocidade entre os quilômetros 20 e 17. Na Rodovia dos Tamoios, há lentidão no trecho de serra.

Na região de Juquitiba, sentido Curitiba, pela Rodovia Régis Bittencourt há lentidão do km 326 ao km 337, informa a Autopista Régis Bittencourt. Quem vem para São Paulo encontra seis quilômetros de morosidade, do km 412 ao km 406, na região de Juquiá.

A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 47 ao 49 e do km 11 ao 25, no sentido interior. Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego está congestionado na região de Mairiporã, sentido interior.