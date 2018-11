Estradas de SP têm movimento tranquilo no dia de Natal O dia de Natal é de tranquilidade nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado, com visibilidade e tempo bons até as 15 horas, segundo as concessionárias que administram as rodovias. O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, opera no esquema padrão, 5 x 5. O esquema só deve sofrer mudanças caso haja necessidade.