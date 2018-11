Estradas de SP têm pontos cegos de comunicação

Para a virada, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que cerca de 1,4 milhão de veículos saia da cidade. Esse grande volume causa gargalos tanto na ida quanto na volta, especialmente nos trechos mais próximos do litoral e no entorno da capital paulista. Mas os pontos cegos das rodovias se concentram no meio do caminho, onde a possibilidade de comunicação com equipes de emergência é ainda mais necessária.

A reportagem identificou pontos cegos de sinal de celular na Tamoios, na Imigrantes, na Anchieta, na Rio-Santos e na Carvalho Pinto. Além disso, faltavam cabines de telefone SOS em quase 30 km da Carvalho Pinto. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a reportagem testou cinco desses telefones e em nenhum conseguiu falar com a concessionária após cinco minutos de espera. Em todos, havia sinal de chamada, mas sem resposta.

Outros problemas também foram constatados. Na Tamoios, motoristas devem redobrar a atenção, pois em determinados pontos a faixa de rolagem da direita é mais estreita que a outra, já que ela foi feita no local do antigo acostamento. Isso faz com que veículos maiores ocupem parte da faixa da esquerda. "Se o carro furar o pneu, tiver pane ou bater, falta de acostamento é um risco", critica o consultor Horácio Augusto Figueira. Segundo ele, o ideal é que motoristas carreguem dois triângulos de emergência para reforçar a sinalização caso tenham problemas. E esperem por assistência fora da rodovia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.