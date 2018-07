Estradas de SP têm situação normal A situação nas principais estradas que ligam a capital paulista ao interior e litoral já é tranquila. Depois de um domingo movimentado, as rodovias federais, que reuniam pontos de lentidão até a noite de ontem, estão com o tráfego normalizado. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que durante a tarde de ontem foi palco de longas filas de engarrafamento, o movimento também é tranquilo e o sistema opera no esquema 5 por 5. Nem mesmo um acidente no km 106 da Dutra, sentido São Paulo, provocou complicações no trânsito da rodovia. De acordo com a NovaDutra, três carros e uma moto se envolveram em um engavetamento que deixou uma pessoa morta, por volta das 2h53. A rodovia não precisou ser interditada e o tráfego flui normalmente.