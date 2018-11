Estradas de SP têm tráfego normal, exceto Dutra O movimento nas principais estradas que passam por São Paulo foi tranqüilo na manhã deste sábado. As rodovias Anchieta, Imigrantes e Bandeirantes registram tráfego normal. Por volta das 13h, a Via Dutra apresentava congestionamento nos trechos do km 219 e 222, devido ao excesso de veículos na região de Guarulhos. Na altura do km 76 da Fernão Dias, a faixa da esquerda de tráfego da pista São Paulo/Minas Gerais foi interditada numa extensão de aproximadamente 300 metros, em decorrência de um acidente gerado pela queda de uma bobina de aço de um caminhão. Na rodovia federal BR-116, há lentidão no km 565, em virtude de obras no local.