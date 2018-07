Estradas de SP têm trânsito tranquilo nesta manhã

No mesmo horário, não havia congestionamentos nem pontos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes, principal conexão da capital paulista com o litoral do Estado. Hoje o sistema funciona com oito pistas para subida e duas pistas para descida, de acordo com informações da concessionária Ecovias. Dessa forma, a pista sul da Rodovia dos Imigrantes foi bloqueada para inversão de sentido.

Para o interior de São Paulo, o trânsito também estava normal nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castello Branco e no corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto.