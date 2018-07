Estradas devem ter congestionamento a partir das 14h

Nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, haverá operação subida até as 2h da próxima madrugada. O esquema que libera o tráfego sentido capital em todas as pistas da Imigrantes e na pista norte da Anchieta está programado para começar às 9h desta domingo.

Estimativa da rodovia apontava que até 360 mil veículos desceriam a Serra do Mar neste feriado. O tempo encoberto, no entanto, fez com que muita gente desistisse: até o fim da tarde de sexta-feira (12), apenas 144 mil veículos haviam feito a descida pelas duas rodovias.

Já nas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, o movimento mais intenso neste domingo será depois das 16 horas, segundo a concessionária CCR ViaOeste. A rodovia informou que fará operação "papa-fila" nas praças de pedágio - agentes vão caminhar entre os carros fazendo a cobrança da tarifa para acelerar o escoamento dos veículos. Todas as obras de manutenção em execução na pista foram interrompidas até o meio-dia desta segunda-feira (15) para evitar o surgimento de gargalos.

Obras

Na Rodovia Anhanguera, por outro lado, as obras de construção da terceira pista vão continuar normalmente neste domingo. Os serviços estão concentrados nos trechos entre os quilômetros 19 a 20 e quilômetros 62 a 71 - ambos no sentido capital. O tráfego de caminhões está proibido neste domingo na Rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 47 e 23, na pista sentido capital, a partir das 14h. Os veículos pesados devem sair da rodovia no quilômetro 48, onde há conexão com a Anhanguera. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.