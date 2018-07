Estradas do litoral de São Paulo têm trânsito intenso Temendo enfrentar trânsito caótico, diversos motoristas decidiram passar as primeiras horas do ano na estrada no retorno à capital e ao interior. Movimento mais intenso no início da tarde desta quarta-feira (1) é registrado na Rodovia Rio-Santos, que neste ano-novo recebeu 135 mil veículos. Pouco mais da metade é esperada para retornar nesta quarta-feira. No trecho entre Ubatuba e Caraguatatuba, o motorista enfrenta lentidão.