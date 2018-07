Estradas em São Paulo têm bom fluxo de tráfego

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5, com metade da capacidade direcionada para a Baixada Santista e a outra metade à disposição de quem viaja para a capital paulista.

Entre a 0h de quarta-feira e as 6h de hoje, cerca de 145 mil veículos já haviam passado pelos pedágios da Anchieta e da Imigrantes rumo ao litoral. A previsão para até domingo, final do feriadão, é de que 250 mil veículos desçam a Serra do Mar.

A operação 5 x 5 será mantida durante todo o dia de hoje e só sofrerá mudanças caso haja necessidade. As principais estradas litorâneas apresentam tráfego intenso em alguns pontos, mas sem registro de congestionamento.