Estradas em São Paulo têm tráfego intenso

Nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, há lentidão no sentido capital entre os quilômetros 91 e 83 e do quilômetro 57 ao 41, de acordo com a Ecopistas. Na Tamoios (SP-99), o motorista enfrenta tráfego pesado entre os quilômetros 82 e 78, sentido São Paulo. Além do excesso de veículos, há um estreitamento de pista nesse trecho devido a obras.

Na Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, a concessionária informa lentidão na Serra do Cafezal. O motorista também reduz bastante a velocidade na altura de Juquitiba (entre os quilômetros 331 e 334) e do Rodoanel (entre o 279 e o 285). Já na Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, o tráfego segue intenso, mas sem pontos de parada.

Na Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, há pontos de parada entre os quilômetros 220 ao 222, no sentido São Paulo, em Guarulhos, devido ao excesso de veículos. Na Bandeirantes, a AutoBan informa congestionamento no sentido São Paulo do quilômetro 102 ao 93, do 77 ao 69 e do 68 a 58. As faixas que haviam sido ocupadas por conta de um engavetamento no início da tarde, no quilômetro 52, já foram liberadas.

O tráfego também é lento entre os quilômetros 69 ao 59 da Anhanguera e, mais à frente, do 31 ao 18. Na Castello Branco, o trânsito é intenso entre os quilômetros 76 e 45 e entre o 32 e o 30, sentido São Paulo.

O motorista que retorna do litoral sul encontra tráfego normal na subida pela Anchieta. Já pela Imigrantes, o tráfego é intenso nas pistas Sul e Norte, mas flui, segundo a Ecovias. Na região com semáforos no sentido São Paulo e na chegada à capital paulista a lentidão é maior.