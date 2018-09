Estradas estaduais de SP têm 43 mortes durante feriado

O índice de acidentes (IA) nos 22 mil quilômetros de estradas estaduais caiu 13,3% neste feriado de 12 de outubro em comparação com o mesmo feriado do ano passado. O IA do último feriado foi de 0,78, contra 0,90 em 2009. Em números absolutos, neste feriado foram registrados 1.309 acidentes.

As fiscalizações flagraram 51 motoristas embriagados. Foram aplicadas 17.549 multas por diversas irregularidades e apreendidos 1.137 veículos. Segundo órgão, 138 quilos de drogas também foram apreendidos.