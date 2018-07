Estradas federais de São Paulo têm pontos de lentidão Entre as principais estradas que ligam São Paulo ao litoral e interior do Estado, apenas as federais reuniam pontos de lentidão na noite de hoje. Às 19 horas, havia congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, do quilômetro 73 ao 75, em Aparecida, no Vale do Paraíba, no sentido capital paulista. A fila era reflexo de um engavetamento entre cinco carros, à tarde. Segundo a Concessionária NovaDutra, quatro pessoas feriram-se - duas, em estado grave, foram levadas para hospitais em Taubaté e Pindamonhangaba. Na Régis Bittencourt, a circulação era ruim no trecho de serra de Miracatu, no Vale do Ribeira (SP), onde a pista é simples. A mesma situação era verificada na Fernão Dias, sobretudo na região de Mairiporã, na Grande São Paulo. Nas Vias Ayrton Senna, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares e Tamoios, o movimento era intenso, mas sem pontos de parada. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que durante a tarde reuniu longas filas de engarrafamento, a circulação melhorou. De acordo com a Ecovias, desde o início da noite, não há trechos de lentidão. O sistema opera no esquema 2 por 8, no qual as pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta dão acesso à capital e a sul da Anchieta, à região da Baixada Santista.