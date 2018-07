Estradas federais de SP tiveram 156 acidentes no feriado Três pessoas morreram e 79 ficaram feridas em 156 acidentes registrados nas rodovias federais, no Estado de São Paulo, durante o feriado da Independência do Brasil. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que monitorou e atendeu os motoristas em operação especial ao longo do final de semana prolongado.