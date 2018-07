Estradas federais do Rio têm 12 mortes no feriado O feriado de Corpus Christi deste ano nas rodovias federais do Rio de Janeiro foi mais violento que o do ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 12 pessoas morreram entre quinta-feira e ontem. Em 2010, foram oito mortos. A ocorrência que mais fez vítimas foi a de atropelamentos: cinco pessoas morreram. O total de acidentes envolvendo todas as ocorrências foi ligeiramente maior este ano: 159 contra 157. Já o número de feridos foi quase 50% maior: 79, este ano, contra 53, em 2010.