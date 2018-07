Estradas para litoral norte de SP têm pontos de lentidão As rodovias que ligam São Paulo ao litoral do Estado apresentavam na tarde hoje tráfego intenso, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. As rodovias dos Tamoios e Mogi-Bertioga estavam com o tráfego intenso e com alguns pontos de lentidão, principalmente nos trechos de serra, em direção ao litoral norte de São Paulo. Segundo informações da concessionária Ecovias, a Rodovia dos Imigrantes apresentava trânsito intenso nos dois sentidos, onde cerca de 4.400 carros se dirigiram ao litoral sul de São Paulo e outros 3.796 veículos voltaram para a capital na última hora. As demais rodovias, como Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhangüera, Bandeirantes, Presidente Dutra, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Ayrton Senna estavam com trânsito normal. Não havia registro de acidentes.