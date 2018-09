Estradas paulistas têm tráfego bom, exceto via Dutra O motorista que viaja em direção à capital paulista e utiliza as principais estradas estaduais e federais não encontra pontos de lentidão, exceto na Rodovia Presidente Dutra, entre os quilômetros 145 e 147, em São José dos Campos. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5, com metade da capacidade direcionada à Baixada Santista e a outra metade, à disposição de quem retorna para ao planalto. As rodovias litorâneas continuam com tráfego bom.