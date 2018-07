Estradas que ligam o interior a SP apresentam lentidão No fim do feriado de ano-novo, quem deixou para retornar do interior para a capital paulista no fim da tarde e na noite desta quarta-feira, 01, enfrentou trânsito carregado, congestionamentos e chuva. Nos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castello Branco-Raposo Tavares foram registrados pelo menos 29 quilômetros de lentidão, por volta das 18h. As concessionárias estimam que 1,5 milhão de veículos utilizaram os dois sistemas durante o Réveillon.