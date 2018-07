Estradas têm lentidão e acidente na saída para o Natal Paulistanos que anteciparam a saída para o Natal e seguiam para o litoral sul de São Paulo e Curitiba pela rodovia Régis Bittencourt enfrentavam grandes congestionamentos desde o início da tarde deste sábado (20). Às 13 horas, havia 20 quilômetros de congestionamento no trecho entre a capital e Miracatu, no Vale do Ribeira. Os motoristas enfrentavam longa fila do km 335 ao 350, na descida da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu.