Estradas têm pontos de lentidão na saída do feriado

SÃO PAULO - As estradas que dão acesso ao litoral e ao interior de São Paulo têm pontos de lentidão devido ao grande número de veículos que deixam a capital por causa do feriado prolongado da Proclamação da República, na terça-feira, dia 15. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte de São Paulo (Artesp), cerca de três milhões de veículos devem passar pelas rodovias da região metropolitana de São Paulo, 2,6 milhões com destino ao litoral Norte e ao interior e mais 400 mil com direção à Baixada Santista.

Os motoristas que estão se deslocando para o Litoral Sul neste sábado encontram a Rodovia dos Imigrantes bastante congestionada entre os quilômetros 38 e 58, na região da Serra. Ainda no sentido das cidades de São Vicente e Praia Grande, há lentidão de oito quilômetros (24 km a 32 km). Já na Anchieta, sentido Santos e Guarujá, o tráfego é normal, segundo a concessionária Ecovias, que informou que 80 mil veículos já passaram pelas estradas desde o início da sexta-feira, 11.

No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, de acordo com a Ecopistas, não há pontos de congestionamento nos dois sentidos, embora a concessionária espere que cerca de 1 milhão de veículos passem pelas praças de pedágio nos dois sentidos até terça-feira.

Já quem segue para o Rio de Janeiro, na Dutra, enfrenta 10 quilômetros de tráfego lento na região de São José dos Campos, do km 138 ao 128, e mais seis quilômetros de congestionamento na cidade de Caçapava, do km 123 ao 116. Chegando ao Rio, um acidente entre o quilômetro 185 e o 184, em Nova Iguaçu, atrapalha o trânsito e os motoristas também enfrentam congestionamento entre os quilômetros 181 e 178 por reflexos do acidente. A Dutra ainda tem situação ruim no sentido São Paulo em São João de Meriti por excesso de veículos, do km 169 ao 177.

A Anhanguera também tem tráfego intenso na pista sentido Norte (Capital-Anterior) em Jundiaí, com engarrafamento de 7 quilômetros (53 km a 60 km) e de 4 quilômetros em Caieiras (35 km a 39 km).

Na Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, há excesso de veículos, mas a concessionária Arteris reportou que o tráfego está normal. Na Castello Branco, sentido interior, há um ponto de lentidão do quilômetro 22 a 24 por excesso de veículos.