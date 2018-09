Estradas têm tráfego bom nesta manhã de feriado Segundo a Polícia Rodoviária e as empresas concessionárias, o motorista que deixa a capital paulista e a Grande São Paulo rumo ao interior do Estado ou ao litoral não enfrenta nenhum tipo de problema nas principais rodovias estaduais e federais. O mesmo ocorre para quem chega à região metropolitana. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 x 5, com descida feita pela pistas sul da Imigrantes e Anchieta e subida pelas pistas norte de ambas as rodovias. Até as 6 horas (de Brasília) desta manhã, já haviam passado pelos pedágios do sistema cerca de 60 mil carros. A previsão da concessionária Ecovias é de que de 220 mil a 350 mil carros desçam a Serra do Mar neste feriado prolongado. Não há registro de neblina no sistema nem pontos de lentidão. O tráfego segue bom e sem registro de acidentes graves nas rodovias federais Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt. Nas estradas estaduais Castello Branco, Raposo Tavares, Anhangüera, Bandeirantes, Tamoios, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Padre Manoel da Nóbrega também não há registro de qualquer problema.