Estradas têm tráfego intenso na volta do litoral de SP O tráfego continua intenso para quem volta do litoral para a capital paulista. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), os pontos de mais intensidade são na rodovia Tamoios, no sentido Caraguatatuba-São José, e Padre Manuel da Nóbrega, para quem vai para o sistema Anchieta-Imigrantes. Há tráfego intenso também no trecho de Bertioga ao Guarujá. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, 130 mil veículos que deixaram a capital paulista para o litoral desde sexta-feira já regressaram. Faltam ainda 48 mil veículos, segundo a estimativa da empresa.