Estradas têm tráfego normal; acidente causa lentidão na Via Dutra

O tráfego segue bom nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), inclusive no sentido Guarujá, mas na praça de pedágio da rodovia dos Imigrantes, no km 32, sentido litoral, já há uma concentração maior de veículos. Segundo a Ecovias, a operação descida (7X3) está em vigor desde às 05h30 de hoje, com a descida da serra feita pelas duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes.

A mesma tranquilidade era observada no Corredor Ayrton Senna e Carvalho Pinto, conforme boletim mais recente da concessionária Ecovias. A expectativa da empresa é de que entre 1,3 milhão e 1,4 milhão de veículos utilizem durante a Operação Ano Novo as rodovias que ligam a Região Metropolitana de São Paulo com o Vale do Paraíba, a região serrana de Campos do Jordão e as praias do Litoral Norte.

Já na Rodovia Presidente Dutra, o tráfego é lento na pista expressa com sentido ao Rio de Janeiro no trecho entre São José dos Campos e Taubaté. Segundo a CCR, em Taubaté o tráfego é lento na altura entre o km 112 e 106 devido a reflexo de um acidente. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, bem como nas rodovias Raposos Tavares e Castelo Branco, a CCR informa que o tráfego é normal.