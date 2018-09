Estradas têm tráfego normal na manhã deste sábado As principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral têm trânsito tranquilo na manhã deste sábado, início do feriado prolongado. A concessionária Autoban, responsável pelas rodovias Bandeirantes e Anhanguera, informou que as estradas não têm trânsito lento, mas o motorista deve dirigir com cuidado, por conta da chuva.