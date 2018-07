Estradas terão mais carros e rigor na fiscalização

As concessionárias das principais rodovias que saem de São Paulo com destino às praias ou ao interior preveem maior volume de tráfego entre as 14 e as 23 horas, nesta sexta-feira. O motorista deve evitar a viagem entre 16 e 20 horas, horário de pico na maioria das rodovias. No sábado, o tráfego será intenso entre 7 e 19 horas, com pico entre 8 e 14 horas.

As obras nas rodovias foram suspensas, à exceção da Régis Bittencourt, sentido Curitiba, que terá meia pista interditada para obras em pontes no km 443,7 e no km 446,7 em Registro, e no km 489,7, em Cajati. Na ponte sobre o Rio Ribeira, em Registro, poderá ser liberado o tráfego na pista em obras, em velocidade reduzida. Na Serra do Cafezal, será permitido o tráfego pelo acostamento e pode ser adotada faixa reversível.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Descida será iniciada às 8 horas, com sete faixas para o litoral e três no sentido de São Paulo, e segue até 23h59. Em todos os pedágios serão adotadas medidas para reduzir a espera, como ''papa-filas'' e praças de cobrança avançadas. A fiscalização contra o álcool será mantida. Concessionárias e órgãos de trânsito pedem atenção para a meteorologia, já que a previsão de chuvas deve ser levada em conta na programação da viagem.

Acidentes

Nesta quinta-feira, vários acidentes deixaram o trânsito complicado num dia em que as rodovias paulistas tiveram mais movimento que o esperado. Na Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, dois carros se acidentaram no km 83 e ocuparam parte da pista. O afunilamento causou congestionamento de três quilômetros. À tarde, outro acidente entre dois veículos no km 37 deixou o trânsito lento por três quilômetros no sentido da capital. Na Anhanguera, um acidente interditou a faixa 1 sentido São Paulo no km 68, parando o trânsito até o km 73.

No litoral, os motoristas enfrentavam fila de dois quilômetros no km 270 da rodovia Cônego Domenico Rangoni por excesso de veículos. A Padre Manoel da Nóbrega tinha quatro quilômetros de trânsito parado a partir do km 276 em Praia Grande e havia congestionamento de 11 quilômetros na Imigrantes, sentido litoral. Conforme balanço parcial, a Régis Bittencourt teve 178 acidentes durante o período do Natal, com 95 feridos e 14 mortos - todos ocupantes do ônibus que caiu numa ribanceira em São Lourenço da Serra. Outra vítima morreu no hospital, mas os números das concessionárias só registram mortes na rodovia. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes registrou 97 acidentes, com 83 feridos e dois mortos - outra duas vítimas morreram em hospitais.