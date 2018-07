Estradas terão trânsito intenso na tarde de domingo

Para quem sai da Baixada Santista, a concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes colocará em funcionamento a Operação Subida a partir das 10 horas da manhã. Além da pista norte da Anchieta, a operação vai usar duas pistas da Imigrantes para os veículos que seguem no sentido São Paulo. Nessa operação, a descida dos usuários para a Baixada Santista acontecerá somente pela Anchieta. Os motoristas devem evitar o retorno entre as 14 e as 22 horas, quando a concessionária prevê maior concentração de tráfego.

Na Via Dutra, o pior horário para o retorno será entre as 16 e as 20 horas deste domingo, quando a rodovia deve receber de 9 a 10 mil carros por hora. Há previsão de congestionamento na chegada a São Paulo. A concessionária programou a instalação de pista reversível - com o uso de faixa da pista contrária - para melhorar a fluidez do trânsito. Na tarde de domingo, a pista expressa no sentido Rio de Janeiro, entre o km 211 e o km 216, na região de Guarulhos, terá o fluxo invertido para São Paulo.

O motorista que for retornar pela rodovia Régis Bittencourt (BR-116) vai encontrar quatro pontos de restrição de tráfego no trecho paulista. Três deles são interdições parciais de pista em razão de obras em ponte, no km 546, em Barra do Turvo; no km 516, em Cajati, e no km 317, em Juquitiba. Há sinalização nesses locais, mas pode haver lentidão e congestionamento. No km 331, em Juquitiba, há também um desvio operacional para obras na rodovia. A concessionária recomenda evitar a estrada entre as 13 e 23 horas, horário de pico do retorno.

No Sistema Castello-Raposo, o horário de pico deve ocorrer entre as 16 e 22 horas de domingo. Nesse período, há previsão de trânsito lento e congestionado na Castello, desde o km 38, em Araçariguama, até o km 13, no Cebolão, em São Paulo. Na Raposo, pode haver lentidão entre Cotia e a capital. Nos domingos e feriados, é proibido o tráfego de caminhões na rodovia Castello Branco, das 14 à 1 hora da manhã, a partir do km 75, em Itu, até a capital.