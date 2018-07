Estradas tranquilas no retorno à capital paulista Quem aproveitou o último fim de semana das férias escolares, que teve muito sol, e decidiu retornar à capital paulista por volta das 15h30 deste domingo, encontrou tráfego bom em todas as rodovias que ligam São Paulo ao Interior e ao Litoral do Estado. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), apenas as rodovias litorâneas da região norte do Estado, como Mogi-Bertioga, Rio-Santos e dos Tamoios apresentavam tráfego intenso, mas sem pontos de parada. As rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra, assim como as rodovias dos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares, registravam trânsito tranquilo, sem acidentes. Anchieta-Imigrantes O sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 2x8, estava com as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta operando em direção à capital. Para a descida da serra, o motorista utiliza a pista sul da via Anchieta. Dos 127 mil veículos que desceram a serra neste final de semana, 86 mil já retornaram. No momento, a visibilidade é boa e não há registro de lentidão ou acidentes.