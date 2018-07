Estrangeiros aproveitam para fazer turismo e festa

Em dias de céu azul, os integrantes das comitivas que estão na capital fluminense para participar da Rio+20 tentam aproveitar, no tempo livre, os típicos programas de turista.

Se os negociadores se mantêm confinados no Riocentro desde que desembarcaram e a estada dos chefes de Estado é curta, 200 de seus cônjuges já programaram, para a manhã de sexta-feira, uma visita ao Pão de Açúcar, que ficará fechado das 8 às 13 horas para lhes garantir toda a privacidade.

A empresa Terramar, operadora oficial da Rio+20, está vendendo pacotes para passeios de barco pela Baía de Guanabara e visitas à Floresta da Tijuca e ao Jardim Botânico - os italianos são a maioria dos clientes.

Os organizadores dos tours por favelas pacificadas também já foram sondados por algumas comitivas. Hoje, o Morro do Pavão-Pavãozinho vai receber uma delegação de dez pessoas de um organismo da Organização das Nações Unidas (ONU). Além de soltar pipa, eles devem provar os quitutes das biroscas que já se tornaram famosas depois da pacificação, como a paella carioca, que leva feijão e paio, e o rigatone de rabada.

"A Rio+20 está trazendo uma visibilidade grande ao nosso projeto", afirmou Daniel Plá, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do projeto dos bares das comunidades.

Provar o rodízio de churrasco brasileiro é outra tradição que os visitantes estão seguindo: o restaurante Rio Brasa, na Barra, a 10 minutos de carro do Riocentro, está com mesas reservadas para almoço até o fim da conferência - a um preço de R$ 72,90 por pessoa). Os frutos do mar, especialidade do restaurante Sobrenatural, no Catete, também têm feito sucesso.

Programação noturna. Para os que não querem abrir mão de badalar à noite, mesmo com as reuniões começando de manhã cedo, as casas de shows da Lapa têm sido as principais atrações.

No sábado passado, o Rio Scenarium, que está em todos os guias e atrai turistas o ano inteiro, recebeu a embaixadora da delegação da União Europeia, Ana Paula Zacarias, com cerca de 40 pessoas. Também aproveitaram a noitada grupos da Argentina, de Laos e doSudão.

A casa oferece espaço reservado para os grupos, mas os estrangeiros têm preferido se misturar aos locais. Na noite de domingo, chegaram dez diplomatas brasileiros com convidados estrangeiros. Hoje, são esperadas 20 pessoas levadas pela embaixada da Dinamarca; amanhã, quem deve aparecer por lá para ouvir choro são representantes das embaixadas da Turquia e da Suíça.

Americanos confinados. Mas a comitiva dos Estados Unidos, segundo o consulado, não está encontrando tempo para curtir o Rio, por conta dos horários cruéis das reuniões, que começam cedo e terminam tarde. Eles estão concentrados em hotéis da rede Windsor, no bairro de Copacabana.

Provavelmente a recomendação foi de prudência: há dois meses, em viagem a Bogotá para a Cúpula das Américas, agentes do Serviço Secreto do país se envolveram com prostitutas e foram mandados de volta para casa mais cedo.