Estrangeiros mortos na Argélia chegam a 37; há 7 desaparecidos, diz premiê Um total de 37 trabalhadores estrangeiros morreram no incidente com reféns em um complexo de exploração de gás no deserto da Argélia, sendo que ainda há 7 desaparecidos, afirmou nesta segunda-feira o primeiro-ministro da Argélia, Abdelmalek Sellal.