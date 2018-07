Estratégia afegã de Obama terá vários alvos

Ao declarar, na semana passada, que "terminaria o serviço" no Afeganistão, o presidente americano, Barack Obama, empregou uma frase que sugeria claramente a descoberta de uma maneira de pôr fim aos quase 8 anos de conflito, mesmo aprovando, enquanto isso, um reforço de mais 30 mil soldados.

Oferecer este sinal tranquilizador, apesar de contraditório - o de que enviar mais soldados acelerará uma possível saída para os Estados Unidos -, é apenas a primeira de um conjunto de mensagens que Obama terá de esforçar-se para transmitir com clareza na terça-feira, quando deverá expor sua estratégia à opinião pública.

Ao longo da semana, ele enviará mensagens diferentes a públicos diferentes: eleitores nos EUA, aliados e líderes afegãos e paquistaneses, além dos extremistas considerados inimigos. Como reconhecem os próprios assessores de Obama, as mensagens dirigidas a alguns podem interferir nas mensagens enviadas a outros.

Ele precisa convencer os democratas - especialmente a base antiguerra que ajudou a elegê-lo e a discreta maioria dos cidadãos que manifesta nas pesquisas de opinião o sentimento de que o conflito não vale mais o sacrifício - de que, ao enviar mais soldados, ele não está intensificando o conflito.

Na verdade, alguns dos envolvidos nas deliberações relativas à estratégia americana para o Afeganistão dizem que Obama deve argumentar que a aprovação do envio de soldados adicionais é o modo mais rápido de garantir que os Estados Unidos sejam capazes de "terminar o serviço", pois isso aceleraria o treinamento do Exército nacional afegão.

Mas, ao mesmo tempo, ele precisa persuadir os republicanos de que está oferecendo aos militares tudo que necessitam para vencer o Taleban e impedir a Al-Qaeda de ameaçar os EUA.

Esta seria uma tarefa difícil mesmo se as avaliações estratégicas do general americano Stanley McChrystal e seus pedidos por mais soldados não tivessem desfilado pelas primeiras páginas dos jornais, incluindo a suposição dele de que seriam necessários outros 40 mil soldados se Obama desejar a criação de uma segurança verdadeira nos principais centros populacionais do Afeganistão.

ESTRATÉGIA

Num momento em que promete reduzir déficits astronômicos, o presidente americano precisa justificar o custo de cada soldado - aproximadamente US$ 1 milhão por cabeça. Ele já enfrentou na semana passada a resistência antecipada da presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

Assim, não surpreende que um dos principais assessores de Obama, falando em condição de anonimato, tenha reconhecido na terça-feira que o próximo discurso seria um "campo minado em potencial".

Um de seus estrategistas para Segurança Nacional descreveu da seguinte maneira o desafio enfrentado por Obama: "O truque será transmitir determinação aos aliados sem transmitir ao povo americano a impressão de que existe um compromisso aberto", disse ele.

Ambos os lados da equação são complicados.

Obama precisa mostrar determinação - e poder de permanência - porque holandeses e canadenses marcaram a retirada de seus soldados para a mesma época em que os novos soldados americanos devem chegar ao Afeganistão.

Em discretas reuniões ao longo do mês passado, funcionários dos departamentos de Defesa e Segurança Nacional tentaram adiar essa retirada, conquistando ao mesmo tempo o compromisso dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com o envio de mais soldados.

Até o momento, o governo americano conseguiu convencer apenas os britânicos, que prometeram enviar mais 500 soldados. Alemanha, Itália e outros membros da Otan preferiram continuar em silêncio, explicando aos visitantes americanos que a guerra tornou-se tão impopular em seus países a ponto de dificultar a permanência até mesmo dos soldados que já foram enviados ao campo de batalha.

"Acho que chegaremos lá, mas não antes do pronunciamento do presidente", disse um funcionário do governo enviado para participar das negociações. Outros disseram que talvez Obama só consiga o compromisso dos demais aliados - se conseguir - no início do ano que vem.

OUTRO FRONT

O Paquistão representa um problema especialmente difícil. Obama tem se mostrado ciente da necessidade de declarar que os Estados Unidos não estão envolvidos no que ele chamou recentemente de "compromisso aberto".

Mas já faz anos que funcionários americanos - primeiro do governo do ex-presidente George W. Bush e, agora, do governo Obama - viajam ao Paquistão para garantir ao governo que os Estados Unidos não pretendem se retirar do Afeganistão como fizeram 20 anos atrás, depois que os soviéticos saíram do país. Dentro do Exército do Paquistão e do serviço secreto paquistanês, conhecido como ISI, alguns oficiais acreditam que os Estados Unidos estão ludibriando os paquistaneses, temendo, assim, uma reprise dos acontecimentos de 1989.

Caso isso ocorra, dizem alguns paquistaneses, a Índia preencheria o vácuo no sul do Afeganistão, deixando o Paquistão cercado por sua antiga inimiga.

Assim, qualquer menção a uma estratégia de retirada acaba reafirmando a crença desses oficiais paquistaneses quanto à necessidade da manutenção de laços com o Taleban - usados por eles como linha de defesa contra um possível avanço indiano.

Desta maneira, os Estados Unidos ficam, segundo os próprios assessores do presidente americano, divididos entre o desejo de não sugerir um envolvimento permanente de suas forças militares e, ao mesmo tempo, demonstrar que existe um compromisso suficientemente forte para encorajar o Paquistão a mudar seu comportamento.