Estratégia de Bizâncio ainda vale

Ao contrário dos romanos, os bizantinos redigiram manuais oficiais sobre política, relações exteriores e espionagem - obras que considero particularmente fascinantes, mesmo porque, em certa ocasião, ajudei a elaborar o principal manual de campo do Exército dos EUA. Estas técnicas antigas tinham como base um princípio único, paradoxal: faça tudo o que estiver ao seu alcance para arregimentar, equipar e treinar o melhor Exército, então, faça o que estiver ao seu alcance para usá-lo o menos possível.

No caso do Afeganistão, o Ocidente depara-se com um simples cálculo estratégico: continuar nele é excessivamente caro, e deixá-lo excessivamente arriscado. Uma resposta bizantina consistiria em retirar as escassas, mas dispendiosas, tropas do Ocidente, e armar forças locais. Foi o remédio adotado em países turbulentos, sem valor, onde não havia arrecadação de impostos, mas que não podiam ser entregues aos inimigos. Este foi um avanço em relação à estratégia dos romanos, mais favoráveis às guerras de desgaste e aniquilação.

No Afeganistão, seria impossível aplicar a norma banal "dividir para governar". De fato, não há uma nação unitária para dividir. A regra se aplicaria perfeitamente a uma estratégia bizantina, que preferiria não governar o Afeganistão, mas simplesmente impedir que o Taleban o faça. Não seria necessário um grande trabalho de persuasão para cooptar aliados. Os hazaras xiitas não confiam no Taleban, que os consideram hereges merecedores da morte, enquanto os tajiques e os usbeques do país, que podem ser tão radicais do ponto de vista religioso quanto o Taleban, tampouco haveriam de querer ser governados por este.

Os bizantinos usariam a diplomacia para tratar com os diferentes vizinhos do Afeganistão. Hoje, o Usbequistão - separado do Afeganistão por um rio - e sua protetora, a Rússia, têm todas as razões para conter o Taleban, considerando suas lutas internas contra os islâmicos armados. Consequentemente, os bizantinos exigiriam da Rússia e do Usbequistão as armas e a munição necessárias para armar os tajiques, os hazaras e os usbeques no Afeganistão.

O Paquistão é mais liberal do que imaginamos: o travesti anfitrião de um dos programas de entrevistas de maior audiência da TV local recebe regularmente importantes personalidades políticas. Mas quando se trata de imiscuir-se no Afeganistão, a casta dos representantes do governo ideologicamente islâmicos do Paquistão é quem dá firmemente as cartas, ignorando as preferências dos eleitores paquistaneses. Portanto, o Paquistão continuará fazendo tudo o que puder para sabotar as possíveis soluções bizantinas e fortalecer o Taleban. Todas as armas fornecidas ao Taleban passam pelo território paquistanês - o Irã xiita só abastece o Taleban vez por outra, quando predomina a necessidade urgente de criar embaraços aos EUA em relação ao interesse mais forte no longo prazo de conter o Taleban ultrassunita.

Os bizantinos empregariam a técnica costumeira da neutralização do inevitável contra-ataque paquistanês. No seu tempo, a chegada de uma nova classe de inimigos fez com que fossem empreendidas grandes expedições diplomáticas, bem no quintal dos seus inimigos, a fim de encontrar outras potências que poderiam ser induzidas a vir derrotá-los.

Não precisamos de viagens distantes para encontrarmos nossa aliada, a Índia, que já fornece apoio econômico, político e inteligência aos afegãos. A Índia protestaria furiosamente contra a decisão de deixar o Afeganistão aos afegãos. Mas se os EUA optarem pelo método de Bizâncio e se retirarem, a Índia não terá outra escolha a não ser intensificar seus esforços para resistir ao Taleban. Como ficariam as relações entre EUA e Índia depois disso? Alguma tensão passageira, queixas sentidas seriam ouvidas polidamente e depois tranquilamente ignoradas. Mas duas coisas forçariam a mão da Índia: a força consistente dos interesses comuns -, é claro, a curiosa retomada por Pequim de uma ampla disputa em torno do território do recém-criado Estado indiano de Arunachal Pradesh.

Abandonado, o Afeganistão, mesmo com um precário equilíbrio da violência, não seria um espetáculo agradável. Por outro lado, está longe de ser agradável neste momento, apesar da intervenção muito dispendiosa. A estratégia - bizantina ou não - não é um assunto sentimental.

*Edward Luttwak escreveu The Grand Strategy of Byzantine Empire (A grande estratégia do império bizantino, numa tradução literal)