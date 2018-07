Estratégia pode levar ''gigante''a esmagar a concorrência A política de apoio à formação de grandes companhias carrega junto uma contradição. A empresa ganha músculos para competir lá fora, mas depois pode se tornar tão forte que acaba esmagando a concorrência no mercado doméstico. "É o lado amargo da globalização", diz o economista Antonio Corrêa de Lacerda, professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. "Esse fenômeno aconteceu há seis ou sete anos com o aço plano, que alcançou lá fora o valor de US$ 530. O governo teve de subsidiar o setor siderúrgico para garantir o fornecimento aqui", afirma o professor Rui Quintães, do Ibmec-RJ.