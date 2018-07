Estratégias do governo não acabarão com carência de médicos, diz estudo Resultados do estudo Demografia Médica no Brasil, lançado ontem em Brasília, aumentam a polêmica sobre as estratégias avaliadas pelo governo para ampliar a oferta de profissionais no País. O trabalho indica que dirigir a criação de novos cursos para determinados locais ou facilitar o ingresso de profissionais formados no exterior são medidas que, isoladamente, não resolvem o problema da carência de médicos.