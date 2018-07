Estratégias para 2o turno dominam conversas em BH Os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de Belo Horizonte já planejam estratégias para a campanha no segundo turno. O líder nas pesquisas, Márcio Lacerda (PSB), votou no início da tarde deste domingo, acompanhado de seus principais cabos eleitorais, o governador Aécio Neves (PSDB) e o prefeito Fernando Pimentel (PT). "Se houver (o segundo turno) vamos politizar um pouco mais a campanha. Demonstrar com muita clareza que o Márcio representa muito mais que a eleição de um candidato de determinado partido", afirmou Aécio. "Representa a vitória de uma tese que é a tese da convergência que o Brasil inteiro acompanha com muita atenção" acrescentou, em referência à aliança entre tucanos e petistas em torno de Lacerda na capital mineira. Aécio também considerou normal a realização do segundo turno. "Para nós, já é uma vitória chegarmos ao segundo turno. O Márcio nunca havia disputado uma eleição", avaliou o governador. "Só na reeleição do (Fernando) Pimentel não houve segundo turno em Belo Horizonte", completou. Lacerda, por sua vez, avalia que a realização de segundo turno na cidade é culpa do que classificou como "campanha difamatória" dos adversários. "Tivemos queda na intenção de voto entre o eleitorado mais escolarizado por causa de campanha difamatória, de baixo nível, feita pela internet. Panfletos também. Mas estamos preparados para qualquer situação", disse Lacerda. Já o candidato Leonardo Quintão (PMDB), confiante no segundo turno, afirma que pretende marcar audiência com o governador para falar sobre a campanha. Acompanhado do ministro das Comunicações, Hélio Costa, o candidato afirmou que quer se reunir com Aécio ainda esta semana. "A expectativa é que as urnas confirmem a ida para o segundo turno e isso é resultado de trabalho nas ruas com o diferencial de conversar com cada eleitor que foi possível", disse Quintão. Hélio Costa foi ainda mais longe e, com a certeza da participação do peemedebista no segundo turno, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará neutro na disputa. "O presidente não colocaria em risco o bom relacionamento com o PMDB no Congresso. O partido votou e aprovou todos os projetos do governo", ressaltou. O partido é o que tem a maior bancada no Congresso Nacional. No fim da manhã, Quintão e o ministro seguiram para outra seção eleitoral, onde se encontraram com a candidata Jô Moraes (PCdoB), que acompanhava o voto do vice-presidente José Alencar (PRB), que faz aliança com o PCdoB na capital. Cada vez mais distante de um possível segundo turno, depois de ter aberto a campanha na liderança, Jô Moraes afirmou que, durante a semana, haverá reunião do PCdoB nacional, estadual e municipal para definir a posição durante a campanha. Na próxima segunda-feira, PCdoB e PMDB se reúnem na capital mineira para definir estratégias para o segundo turno, mas ela não confirmou aliança entre os partidos. Jô afirmou estar satisfeita com sua campanha e atribuiu sua queda nas pesquisas à diferença de tempo na TV e no rádio. "Entramos em uma campanha que parecia já estar decidida e foi a vitória do povo e da democracia a garantia do segundo turno. Espero que a cidade escolha quem tem maior identificação com ela", disse.