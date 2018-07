Estratégias para sair da crise Aos 49 anos, o engenheiro aeronáutico Sami Hassuani, não tem tido tempo para os jogos de vôlei com os dois filhos adolescentes. Contratado da empresa desde 1984, Sami encara a dureza de substituir uma figura lendária, o fundador da Avibrás, João Verdi de Carvalho Leite, morto em 2008, com a mulher Sônia, na queda do helicóptero que pilotava sobre o litoral norte de São Paulo. Verdi estava no Iraque em 1983, no dia do batismo de fogo do Astros-II, utilizado na guerra contra o Irã. Sobre Saddam Hussein, limitava-se a dizer que "era um homem afável". O mesmo personagem que, em 1998, condecorou uma bateria de lançadores do Astros-II pela participação na batalha de Faw. Mais tarde, em 1990, com a empresa em concordata por causa do calote aplicado pelo cliente iraquiano, superou a crise redirecionando a encomenda de milhares de foguetes para outro cliente, a Arábia Saudita, - que condicionou o pedido de US$ 70 milhões à entrega acelerada, cumprida com uma ponte aérea de 13 voos em 10 dias.