Estreantes na costa brasileira

Mariner

of the Seas

A novidade da Royal Caribbean é o maior navio da temporada - o Mariner está na lista dos dez gigantes dos mares. E estreia com atrações exclusivas, como pista de patinação no gelo. Inclui, ainda, quadra poliesportiva, parede de escalada, campo de minigolfe, academia, spa, lojas, cassino e discoteca.

Comporta 3.835 hóspedes em 1.557 cabines. O navio fará cinco cruzeiros com saídas em Santos e no Rio, com opção de pernoite em Salvador. E um minicruzeiro.

De 15/2 a 11/3.

Grand Holiday

Totalmente reformada, a embarcação da Ibero Cruzeiros tem no conforto um de seus principais trunfos. Entre os destaques, cardápios assinados por chefs internacionais, criados especialmente para agradar ao paladar brasileiro. O lazer fica garantido com piscinas, teatro, spa, bares e discoteca. Acomoda 1.848 passageiros em 730 cabines. O Grand Holiday fará cruzeiros de sete noites - com embarque no Rio, em Salvador, Maceió e Vitória, e escala em Búzios - assim como minicruzeiros.

De 9/11 a 19/3.

Costa Serena

Maior navio da Costa Cruzeiros, homenageia os deuses da mitologia clássica com quase 6 mil obras sobre o tema. Requintado, oferece um dos maiores spas flutuantes do mundo e um cardápio variado, com alguma predileção por especialidades italianas. Há, ainda, piscina com tela de cinema de 18 metros, teatro, cassino, discoteca e simulador de Fórmula 1.

Projetado para 3.780 hóspedes em 1.500 cabines, percorrerá roteiros em São Paulo, no Rio e na Bahia, em opções de três a sete noites. De 14/12 a 16/5.

CVC Bleu

de France

A decoração contemporânea das amplas suítes se destaca neste estreante da CVC. Os hóspedes têm à disposição piscinas, jacuzzi, sala de ginástica, spa, bares, biblioteca, sauna, teatro, discoteca e cassino, além de clube para crianças. O Bleu de France comporta 989 passageiros em 374 cabines. Mas, nos roteiros que param em Fernando de Noronha, acomodará o limite máximo de 650 pessoas. Com embarque em Salvador, passa por Natal, Recife e Maceió.

De 6/11 a 16/5.

CVC Horizon

Irmão gêmeo do CVC Zenith, tem amplos espaços de lazer e diversão. E não faltam áreas específicas para cada público. Os passageiros podem passar longas horas nas piscinas e na jacuzzi. Ou investir no cassino e na discoteca. Para os mais preocupados com a aparência, centro de beleza e sala de ginástica. Com capacidade para 1.828 passageiros em 721 cabines, o navio da CVC fará roteiros de seis noites, com embarque em Santos e passagem por São Francisco do Sul, Vitória, Rio e Ilhabela, de 5/12 a 9/3.