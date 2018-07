Estreantes na Fórmula 1 passam por maus bocados na Austrália

Quatro dos cinco novatos foram eliminados durante a primeira rodada de classificação, que viu pilotos derrapando e rodando na água do circuito Albert Park, com detritos espalhados por uma série de acidentes.

Apenas o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, ficou entre os 16 pilotos que disputarão a segunda e terceira rodadas de qualificação no início do domingo, e se esforçam para fazer ajustes antes da corrida que começa às 17h, no horário local (3h no horário de Brasília).

Os pilotos ficaram confinados em seus cockpits durante uma nervosa espera de 30 minutos antes da atrasada primeira sessão debaixo de uma forte chuva enquanto uma equipe tentava freneticamente deixar a pista sem poças.

"Quando você está sentado no carro por meia hora e o pit lane parece um rio, é um pouco desanimador," disse o piloto da Marussia Max Chilton, que larga em 20o entre os 21 do grid. "Mas quando eu estava lá fora, foi uma verdadeira alegria dirigir o carro."

Chilton começará uma posição abaixo do colega de equipe e também estreante Jules Bianchi da França, que quase ficou fora da corrida em sua primeira volta.

Esteban Gutierrez, promovido a titular da Sauber, levou a pior, batendo em uma barreira na curva 12 após perder o controle do carro.

"Não é a situação ideal para a equipe mas eu ainda tenho uma corrida amanhã e preciso ter foco, manter minhas emoções estabilizadas," disse o mexicano, que larga na 18a posição do grid. "Infelizmente foi um erro que eu terei de evitar no futuro."

Diego Van der Garde, da Carteham, verá um segundo dia de ação em sua estreia na Fórmula 1 do último lugar no grid, mas seu colega mais experiente, Charles Pic, ficará fora da largada, por não ter conseguido alcançar o tempo de referência por um centésimo de segundo.

(Reportagem adicional por Alan Baldwin)