ESTREIA-'3 Macacos' é exemplar de cinema moderno da Turquia SÃO PAULO (Reuters)- Com o drama "3 Macacos", em estreia em São Paulo, o cineasta turco Nuri Bilge Ceylan venceu o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes de 2008. O festival francês é, aliás, o maior responsável pela divulgação internacional de seu trabalho. Lá foram exibidos por exemplo "Climas" (2006), que estreou no Brasil só em 2008, e "Distante" (2002), vencedor dos troféus de melhor ator e o Grande Prêmio do Júri naquele festival, mas que continua inédito em circuito comercial brasileiro. Em "3 Macacos", como é seu estilo, Ceylan aposta na valorização dos primeiros planos dos seus protagonistas, o que exige a escalação de atores capazes de transmitir emoções complexas não raro num único olhar. E consegue isso de seu admirável trio de intérpretes, Yavuz Bingöl, Hatice Aslan e Ahmet Rifat Sungar, respectivamente como o pai, a mãe e o filho de uma família pobre corrompida por um político (Ercan Kesal). No começo da história, o político Ercet (Ercan Kesal) atropela e mata uma pessoa numa estrada, numa noite chuvosa, em que ele dirigia com muito sono. Ele foge e convence, então, seu motorista Eyüp (Yavuz Bingöl) a assumir o crime, para não enfrentar um escândalo na véspera de uma nova eleição. Como compensação, faz-lhe a promessa de uma boa soma em dinheiro no final da pena de prisão que o motorista terá de cumprir, além de garantir mensalmente seu salário à mulher e ao filho. Tentando realizar um sonho profissional do filho deslocado no mundo, Ismail (Ahmet Rifat Sungar), a mãe Hacer (Hatice Aslan) recorre ao político para um empréstimo em dinheiro. O encontro leva à sedução da mulher e acelera a desagregação moral deste núcleo familiar, que esconde outros traumas. O principal deles, a morte de um filho quando criança (Gürkan Aydin) - que aparece, como fantasma, em duas cenas memoráveis. O título remete à famosa imagem dos três macacos, um que não vê, outro que não ouve, outro que não fala, que traduz a incapacidade de comunicação que afeta todos os membros da família. Em pinceladas rústicas, sem muitos diálogos, o filme requer a participação ativa do espectador para preencher suas lacunas e escutar a fundo a alma dos personagens. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb) * As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb