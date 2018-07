Estreia amanhã (11) a Disco Baby, uma matinê para baladeiros de 0 a 10 anos, com repertório eclético, papinhas e line up com DJs famosos Piração da batatinha? Isso nem Lula Molusco poderia afirmar mas, de fato, a dupla bebê + balada começa a sintonizar uma mesma estação. Pelo menos é o que indica a Disco Baby, primeira discoteca genuinamente infantil, que estreia amanhã (11), na Offset.