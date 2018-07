Estreia antes lá fora

Com pretensões hollywoodianas, a Record pretende lançar antes no mercado internacional o filme da série A Lei e o Crime. Outra novidade é que o diretor do longa, a ser produzido em 2010, deve ser Roberto D"Ávila, produtor executivo e um dos criadores de 9mm, série policialesca da Fox.

Além do know how em tiroteios e correrias em morros de D"Ávila, a Record deve contar com a parceira de uma produtora independente no projeto. A Casablanca é a mais cotada.

Uma das ideias na emissora é emendar as filmagens do longa-metragem logo após o término das gravações da segunda temporada da série A Lei o Crime, que devem ter início ainda no primeiro semestre de 2010.

No filme, o elenco principal, encabeçado por Angelo Paes Leme e Caio Junqueira, deve ser mantido, mas participações especiais não estão descartadas.

A Record Entretenimento pretende lançar o longa primeiramente no circuito internacional, a fim de disputar prêmios, para só depois estreá-lo Brasil, entre o fim de 2010 e o início de 2011.

Procurado, o diretor Roberto D"Ávila não quis comentar o assunto.