Estreia com gols de meia Oscar é manchete de jornais britânicos

O meia Oscar, ex-Internacional, virou manchete nos jornais britânicos nesta quinta-feira por sua grande atuação na estreia pelo Chelsea.

O jogador brasileiro marcou os dois gols do time no empate por 2 a 2 com o Juventus, da Itália, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Logo aos 31 minutos, Oscar pôs o Chelsea na frente. Dois minutos depois, marcou um gol de placa.

Mas o time britânico não suportou a pressão italiana e cedeu o empate.

Na imprensa britânica, sobraram adjetivos: mágico, fantástico, brilhante, afortunado, maravilhoso.

E também não faltaram brincadeiras com o nome do meia: "Noite do Oscar", "Oscar dramático" e "Frustrada a cerimônia do Oscar" foram alguns dos gracejos nos títulos.

O novo contratado do técnico Roberto di Matteo acabou substituído no segundo tempo, com uma contusão no tornozelo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.