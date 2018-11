Estreia de 'Homem-Aranha' na Broadway é adiada para fevereiro

Essa é a quarta vez que a apresentação -- que terá músicas dos líderes do U2 Bono e The Edge -- é adiada. Inicialmente, "Homem-Aranha", de 65 milhões de dólares, teve problemas financeiros, e, mais recentemente, houve problemas técnicos e alguns acidentes com os atores durante os ensaios. A data de estreia anterior era 11 de janeiro.

"Devido a alguns problemas imprevisíveis, mais notadamente a lesão do principal ator do elenco, ficou claro que nós precisamos dar à equipe mais tempo para executar totalmente suas ideias", disse o chefe da produção, Michael Cohl, em comunicado nesta sexta-feira.

O musical surpreendeu o público na apresentação de seu primeiro ensaio aberto, há algumas semanas, quando as sequências tecnológicas de voo foram interrompidas por um problema técnico, deixando os atores pendurados no ar.

Um porta-voz do espetáculo informou que Bono e The Edge vão estar em Nova York em janeiro como parte da turnê mundial da banda, mas não confirmou reportagens de que a dupla aproveitaria para reescrever o fim do musical, que é dirigido por Julie Taymor.