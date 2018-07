ESTREIA-'De Repente, Califórnia' enfoca romance entre rapazes Eleito o melhor filme pelo público no Festival Mix Brasil de Cinema da Diversidade Sexual de 2007, "De Repente, Califórnia" colecionou prêmios de festivais temáticos pelo mundo. Com um roteiro enxuto, o filme chama a atenção por sua simplicidade e pela delicadeza com que apresenta os conflitos de seus personagens. Ele entra em cartaz no Rio de Janeiro e Belo Horizonte.