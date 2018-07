ESTREIA-Diretor uruguaio recicla com intensidade franquia 'A Morte do Demônio'

Por isso é ruim? Não. Parece melhor que sua inspiração, o filme homônimo de 1981? Sim. Independentemente do que Sam Raimi quis provar com o original, "The Evil Dead - A Morte do Demônio", há 32 anos, o diretor uruguaio Fede Alvarez agora pretendeu superar. Deixe-se a comédia de lado (com anuência do próprio Raimi) e se faça o terror novo, destes que foram criados com "O Albergue" e "Jogos Mortais".

Este novo "A Morte do Demônio" é isso. Exibe o pior em cenas de tensão com o corpo alheio em pedaços e descreve o terror com o demônio que as provoca. Como jovem que é, Fede Alvarez se inspirou nas décadas de 1960 e 1970 (em que "Holocausto Canibal" é só um exemplo) para fazer o terror mais passional e intransigente.

Mesmo assim, não foge da história central: cinco amigos na floresta, frente a um demônio que está à espreita. O problema é que quando Eric (Lou Taylor Pucci) abre o livro de magia negra (apesar das claras mensagens contra), é Mia (Jane Levy) quem recebe a entidade. Como ela está em reabilitação, seu irmão David (Shiloh Fernandez) acredita que se trata de um ataque de abstinência.

O que se vê daí para a frente é um festival de cortes e cirurgias amadoras, que faz qualquer pessoa refletir sobre por que não está fechando os olhos. Por mais que se saiba que não é verdade, há um mínimo de limite. Aqui, esse detalhe não é levado em conta, apesar da classificação etária norte-americana ter pedido para amenizar. Enquanto isso, a bilheteria naquele país no primeiro fim de semana (30 milhões de dólares) cobriu duas vezes o custo de produção.

No fim, entende-se que Sam Raimi não escolheu Fede Alvarez apenas para perpetuar seu filme. Escolheu alguém para melhorá-lo, sem (mesmo como fã) perder as referências do original. Melhor, existe uma narrativa que, por mais pobre que pareça, não perde a intensidade do primeiro.

Faz sentido histórico. O próprio Raimi, antes de "The Evil Dead - A Morte do Demônio" (81), fez alguns curtas de terror na década de 1970 com seu ator-coqueluche, Bruce Campbell (que liderou a franquia de "A Morte do Demônio"). Na época, ainda no começo de sua carreira, já sabia a importância de fazer algo novo, por mais que quisesse driblar a velha guarda (Ruggero Deodato, Mario Bava, Lucio Fulci etc).

Fede Alvarez não prescindiu de qualquer elemento de tensão, pois foi descoberto por seu mentor no curta "Ataque de Pânico" (disponível no youtube), em que gigantes invadem Montevidéu. Memorável como Raimi, não. Mas bastante respeitável numa carreira que pode alcançar muito sucesso.

(Rodrigo Zavala, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb