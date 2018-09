Estreia do Brasil pode ter frio de menos 2 graus Celsius

De acordo com a previsão do tempo para a semana que vem, a temperatura vai cair nos próximos dias em Johanesburgo, passando de 6 graus Celsius na noite deste sábado para menos 2 graus Celsius na noite de terça-feira, quando a seleção brasileira fará sua primeira partida no Mundial da África do Sul, às 20h30 (15h30 de Brasília).

Os dois próximos treinos do Brasil, no domingo e na segunda-feira, serão realizados à noite, um deles no próprio estádio do jogo, o Ellis Park, para que os jogadores possam se adaptar à baixa temperatura. No entanto, nesses dias o frio ainda não será tão intenso, com mínima de 3 graus Celsius, de acordo com a meteorologia.

Com 20 dos 23 jogadores brasileiros atuando no futebol europeu, onde o frio no inverno é ainda mais intenso que na África do Sul, a temperatura não é encarada como um problema.

"Já joguei no norte da França, onde faz mais frio, já peguei menos 10 (graus Celsius), então menos 2 para mim é calor", brincou o lateral-esquerdo Michel Bastos em entrevista coletiva neste sábado.

Para o volante Felipe Melo, a situação é diferente, mas o frio não poderá servir como desculpa. "Peguei menos 18 em Turim esse ano, mas menos 2 para mim é frio do mesmo jeito", disse o jogador da Juventus.

"Passou de menos 1 é tudo a mesma coisa, é muito frio. Por isso que a gente vai fazer treinamentos à noite, para se adaptar à temperatura e não ter nenhuma desculpa."