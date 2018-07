ESTREIA-Drama francês 'Grand Central' une romance e crítica social Destaque na seção Un Certain Regard do Festival de Cannes 2013, "Grand Central", o segundo filme da jovem cineasta e roteirista francesa Rebecca Zlotowski, mostra um grande amadurecimento de sua parte unindo um romance de risco a um contexto de crítica social ao retratar o perigoso trabalho em usinas nucleares com claro tom de denúncia. A França é, aliás, o país europeu que mais utiliza esse tipo de energia. O filme estreia em São Paulo.