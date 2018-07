Estreito de Hormuz está aberto, após acidente com navio dos EUA

"As duas embarcações estão OK, e o Estreito de Hormuz não foi fechado. As coisas estão normais", disse à Reuters um representante da guarda costeira de Omã.

A quinta frota norte-americana, que tem base no Barein, disse o que o navio petroleiro, de bandeira panamenha e propriedade japonesa, bateu contra o USS Porter, nas primeiras horas deste domingo.

A embarcação norte-americana permaneceu com energia própria depois da colisão, segundo um comunicado. Não foram dados detalhes sobre o acidente. Há uma investigação em andamento.

A situação no Golfo tem estado mais tensa neste ano, pois o Irã ameaçou fechar o estreito para navios estrangeiros por conta da disputa do país com os Estado Unidos sobre o programa nuclear de Teerã. Washington diz que mantém força naval no local para garantir a segurança na região.

(Reportagem por Andrew Hammond, Raissa Kasolowsky e Saleh al-Shaibany)