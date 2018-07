Estrela de Joel brilha e Botafogo é campeão

A estrela de Joel Santana brilhou mais uma vez. Três semanas após assumir o comando do desestruturado e humilhado Botafogo, o técnico que já conquistou o título carioca pelos quatro grandes guiou a equipe ao título da Taça Guanabara, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, ontem, no Maracanã. As duas equipes não se enfrentavam na decisão do primeiro turno do Estadual desde 1997, quando o Botafogo venceu a final também sob o comando de Joel Santana.

A conquista de ontem tem um gosto muito especial, pois o Vasco havia goleado o rival por 6 a 0. O Botafogo então buscou um técnico especialista em arrumar times. "Foi um título de muito trabalho. Entramos conscientes e vencemos até com facilidade no segundo tempo. Nilton Santos, este título é para você", comentou Joel, dedicando o troféu ao antigo ídolo alvinegro, com problemas de saúde.

O time de Joel agora já está garantido na decisão do Carioca, pelo quinto ano consecutivo (venceu em 2006 e foi vice em 2007, 2008 e 2009).

O panorama tático da partida foi o que se antecipava. O Botafogo recuado, aguardando a hora de iniciar o contra-ataque. E a tática funcionou ainda melhor do que contra o Flamengo, na semifinal, já que o Vasco jogava mal e errava muitos passes.

Mesmo com as equipes sofrendo para criar chances, os botafoguenses têm o direito de reclamar de um pênalti de Fernando em Abreu, aos 34. Ainda bem que não foi fator determinante. O Vasco implodiu em dois minutos. Aos 24, Marcelo Cordeiro cobrou escanteio e Fábio Ferreira subiu para testar para as redes. Dois minutos depois, Nilton recebia cartão vermelho. A tarde não era cruzmaltina. Sem criatividade e presa da marcação adversária, a equipe foi punida por um pênalti e a expulsão do zagueiro vascaíno Titi, aos 37 do 2º tempo. Loco Abreu cobrou bem e garantiu a festa alvinegra.