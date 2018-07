Estrela pornô britânica relata como webcam mudou a indústria

Uma das principais estrelas pornográficas da Grã-Bretanha disse que as webcams e sites gratuitos na internet estão mudando a forma como a indústria do entretenimento adulto opera.

Amanda é uma de milhares de garotas que conversam com clientes pela internet em troca de dinheiro. O serviço oferecido online é sua principal fonte de renda.

O fato de a pornografia hoje em dia ser disseminada pela internet por milhares de sites gratuitos faz com que a rentabilidade da indústria caia bastante, já que as pessoas não estariam mais dispostas a pagar por esse tipo de conteúdo.

Uma das formas para as atrizes pornôs ainda lucrarem com esse tipo de atividade é montar serviços de chat com clientes, no qual elas dedicam tempo exclusivo a quem paga por uma sessão online.

"Eu acho que esse tipo atividade vai tomar conta [da indústria], para dizer a verdade, essas webcams e coisas do tipo", diz Amanda.

Os serviços de Amanda são veiculados em anúncios de sites de pornografia, que ganham parte da renda da atriz em troca.

"[Os sites gratuitos] Afetam muitas coisas, especialmente as novas garotas que entram na indústria. Já não existe tanto trabalho. É preciso construir algum tipo de plataforma para se poder trabalhar."

Currículo escolar

Outras duas entidades britânicas já se manifestaram sobre as mudanças recentes da indústria pornográfica.

Uma delas - a Adult Industry Trade Association (AITA) - representa a indústria pornográfica britânica. Tom Dennis, da AITA, estima que, atualmente, 5 mil pessoas trabalham com esse tipo de pornografia via webcam na Grã-Bretanha, e esse número não para de crescer.

Já as vendas de DVD despencaram nos últimos anos.

"Existe menos emprego hoje porque as pessoas não estão apoiando a indústria pornô. Elas preferem assistir ao pornô de graça, em vez de pagar."

Uma das vantages das webcams, segundo Dennis, é que o conteúdo é transmitido ao vivo, e portanto, menos vulnerável à pirataria.

Outra entidade que também se manifestou sobre o fenômeno é o órgão regulador de televisão - a Authority For Television On Demand (Atvod, na sigla em inglês) - que tem poderes para multar ou até fechar sites que operam na Grã-Bretanha, caso eles não tomem medidas para se certificar de que esse conteúdo ficará restrito ao público adulto.

A Atvod acredita que a disseminação da pornografia via webcam está dificultando o seu trabalho de regular o setor.

A facilidade do acesso à pornografia também tem preocupado especialistas que trabalham com educação. Eles acreditam que as crianças hoje em dia estão expostas a pornografia pela internet.

A Associação Nacional de Professores (NAHT, na sigla em inglês) recomenda que o assunto comece a ser tratado nas salas de aula na Grã-Bretanha.

"As crianças estão crescendo em um mundo cada vez mais 'sexual'. Isso inclui acesso fácil à pornografia, e elas precisam aprender a lidar com isso", diz Sion Humphreys, que é conselheiro da associação de professores.

"Nós somos a favor de que as crianças recebam aulas, quando tiverem a idade adequada, sobre o impacto da pornografia como parte do currículo oficial."

Uma pesquisa realizada no ano passado por uma clínica privada em parceria com o programa Newsbeat, da BBC, revelou que os próprios jovens que assistem a muita pornografia online estão preocupados com o uso excessivo de sites gratuitos.

Segundo a pesquisa, feita com 1.057 jovens entre 18 e 24 anos, um em cada quatro disse acreditar que pornografia online em excesso estava tendo um impacto em aspectos de sua vida, como profissional, relacionamentos e vida sexual. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.