Estrelas de Hollywood desfilam no tapete vermelho antes do Oscar

A apresentação contará com dois jovens anfitriões, os atores James Franco, 32, e Anne Hathaway, 28, marcando a primeira vez que um homem e uma mulher apresentam o Oscar juntos.

Hathaway é a apresentadora mais jovem da história do programa de TV de segunda maior audiência nos Estados Unidos, que é transmitido ao vivo em mais de 200 países do mundo.

A atriz chegou ao tapete vermelho com um tomara-que-caia vermelho do estilista Valentino ao lado de outras atrizes incluindo Melissa Leo, que concorre ao prêmio de atriz coadjuvante por "O Vencedor", e a adolescente de 14 anos Hailee Steinfeld, também concorrente ao mesmo prêmio por "Bravura Indômita".

Melissa Leo escolheu Marc Bouwer para vesti-la, enquanto Hailee Steinfeld foi com um vestido rosa claro da Marchesa criado por Randolph Duke, que fez elogios à atriz. "Ela é o equilíbrio perfeito entra uma menina e uma mulher."

O comediante Russel Brand, que será um dos apresentadores da noite, recorreu à sua mãe. Ele disse que Helen Mirren o aconselhou a "me expressar com criatividade e não me preocupar com os censores" que estarão assistindo ao programa ao vivo para coibir qualquer exagero.

Mais tarde, estrelas do primeiro time como Natalie Portman, Javier Bardem e Colin Firth também passarão em elegantes vestidos e smokings pelo tapete do lado de fora do Kodak Theatre onde acontece o grande evento.

"O Discurso do Rei" e o filme sobre o Facebook "A Rede Social" são considerados os favoritos para o prêmio de melhor filme pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Os produtores dizem que a cerimônia, na qual mais de 20 prêmios serão entregues em pouco mais de três horas, serve para conectar os fãs de cinema à Hollywood tradicional, ao mesmo tempo que reconhece o futuro, com webcams e Twitter.

Os melhores momentos do show ocorrerão quando os ganhadores do Oscar derem seus discursos emocionados ao receberem o prêmio.

"O público quer ver as pessoas emocionadas", disse o produtor Don Mischer.

A DISPUTA PELA ESTATUETA

Durante meses antes da entrega do Oscar, várias premiações são realizadas por grupos do setor, como o Círculo de Críticos de Nova York, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, o Sindicato dos Diretores dos EUA e o Sindicato dos Atores dos EUA.

Agora que chegou a hora do Oscar, os fãs ficaram de olho em "Rede Social", que narra a ascensão do Facebook a partir de um site de universidade até virar um fenômeno global, recebendo muitos prêmios da crítica.

Mas no final da temporada de premiações, "O Discurso do Rei", que narra a história da gagueira do rei britânico e seus demônios pessoais, foi o favorito de vários grupos de profissionais do cinema.

Agora, os dois filmes se enfrentarão, com "O Discurso do Rei" apontado como o favorito.

Colin Firth, no papel de protagonista do rei George 6o, em "O Discurso do Rei", é visto como provável vencedor como melhor ator, depois de ter levado a melhor entre grupos de críticos e de profissionais do cinema. Christian Bale e Melissa Leo, do drama de boxe "O Vencedor", são os mais cotados nas categorias de ator e atriz coadjuvantes.

A disputa de melhor atriz está apertada entre Natalie Portman, a bailarina "Black Swan", e a estrela Annette Bening, que interpretou uma mãe lésbica com problemas familiares em "Minhas Mães e Meu Pai".

A categoria de melhor diretor deverá ficar entre o veterano David Fincher, de "A Rede Social", e o novato Tom Hooper, de "O Discurso do Rei".

Será que vai haver uma surpresa? Observadores do Oscar acreditam que não.

"Parece que os favoritos cruzarão a linha de chegada", disse Tom O'Neil, analista veterano do Oscar nos sites theenvelope.com e goldderby.com.

Mas tudo pode acontecer. Como se diz em Hollywood, o tapete vermelho está desenrolado, o champanhe está no gelo e as limusines estão esperando. Está na hora do Oscar.