Estresse pode ter sido o vilão

Embora não haja um diagnóstico preciso até o momento, no caso do técnico Ricardo Gomes é provável que tenha havido lesão neuronal. A afirmação é da professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) Carla Tieppo. "Parece que foi um sangramento leve e a área afetada foi pequena. Mas se ele está com formigamento no ombro é sinal de que o sistema nervoso não está íntegro (em perfeitas condições)." De acordo com Carla, o estresse pode ter sido gatilho para o problema.

Especialistas ouvidos pelo Estado explicam também que, embora tenham ligação, vasculite e acidente vascular cerebral (AVC) são coisas diferentes. "Vasculite é um dos vários fatores que podem causar AVC", afirma o neurologista Rubens Gagliardi, professor da FCMSCSP. "Trata-se de uma inflamação na parede de um vaso sanguíneo. Pode ocorrer em qualquer parte do corpo e, quando acontece em um vaso que irriga o cérebro, pode levar a um AVC", explica.

Segundo Mirto Prandini, neurocirurgião da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a vasculite é causa não tão frequente de AVC. "A inflamação pode causar a obstrução do vaso, impedindo o sangue de irrigar certa região do cérebro, o que é chamado de AVC isquêmico."